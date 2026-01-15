Realiza TSJ minuto de silencio en memoria del juez Omar García Cano

Chihuahua, Chih.- En el marco de la Sesión Extraordinaria Pública celebrada este día en el Salón de Plenos del Centro de Justicia, las magistradas y magistrados integrantes del Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado rindieron un solemne homenaje al Licenciado Omar Felipe García Cano.

A propuesta de la Magistrada Presidenta, Marcela Herrera Sandoval, los integrantes del Pleno guardaron un minuto de silencio en honor a la memoria de quien en vida se desempeñara con distinción como Juez de Control del Distrito Judicial Morelos.

Este acto de respeto tuvo lugar al inicio de la sesión plenaria, reconociendo la trayectoria y el sensible fallecimiento del juzgador en Poder Judicial del Estado.

Con esta moción, la institución reitera su solidaridad con la familia y colegas del Licenciado García Cano ante esta irreparable pérdida.

La sesión continuó conforme al orden del día previsto, abordando asuntos administrativos y la programación del calendario judicial para el presente año 2026.