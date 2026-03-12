Realiza TSJ ciclo de conferencias por el mes de la mujer

– Una justicia que no es empática, simplemente no es justicia; Presidenta del Poder Judicial, Marcela Herrera Sandoval

Chihuahua, Chih.– En el marco del Día Internacional de la Mujer, el Poder Judicial del Estado de Chihuahua realizó las conferencias “Retos actuales de las mujeres y las brechas de género” y “Mujeres, Derechos y Desafíos” la cual fue dirigida a funcionarias y funcionarios de la institución, como parte de las acciones de reflexión y formación que fortalecen la función pública con perspectiva de género, igualdad y no discriminación.

La primer conferencia fue impartida por la doctora Alicia Elena Pérez Duarte y Noroña, analista del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, especialista en derechos humanos y estudios jurídicos de género, y una de las voces pioneras en esta materia en México.

Durante su exposición abordó los retos actuales que enfrentan las mujeres y la persistencia de las brechas de género como expresión de desigualdades en ámbitos como la economía, la salud, la educación y la participación política. Mientras que el segundo día estuvo a cargo de la Magistrada, Ilian Yasel Villanueva, quien habló sobre el impacto histórico de los movimientos del 8M, así como sobre las corrientes de pensamiento filosófico y político que a lo largo del tiempo, contribuyeron a denigrar, invisibilizar y colocar en situación de desventaja a las mujeres.

Durante la jornada, la Magistrada Presidenta Marcela Herrera Sandoval, reiteró el compromiso institucional con una justicia centrada en la dignidad las mujeres, al señalar que “la justicia no es un expediente frío sobre un escritorio, es refugio para la dignidad humana. Una mirada capaz de reconocer las desigualdades, las barreras que enfrentan muchas personas y nuestra responsabilidad de derribarlas.

En ese sentido hizo un llamado a ejercer la función pública con plena conciencia de su impacto social: “Salgamos de aquí con la convicción de que, en cada acuerdo que dictamos, estamos reconstruyendo el tejido social de nuestro Chihuahua, porque una justicia que no es empática, simplemente no es justicia”.

Cabe mencionar que estas actividades forman parte de las acciones de concientización en materia de género del Poder Judicial del Estado de Chihuahua dentro del marco de conmemoración por el día internacional de la mujer.