Maru Campos pondrá ejemplo en el Senado; dará la cara y enfrentará: CCE

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) liderado por Leopoldo Mares Delgado dio a conocer que aplauden la valentía de la mandataria estatal María Eugenia Campos Galván, esto al darle la cara al senado de la República por el caso de operativo de seguridad y supuesta intervención de la autoridad estadounidense.



A continuación el mensaje:

El Consejo Coordinador Empresarial de Chihuahua reconoce el valor de nuestra gobernadora Maru Campos para presentarse este martes en la reunión de trabajo en el Senado de la República, admitiendoprecisamente el valor de la República, el respeto a la Constitución y sus principios federalistas.

Su decisión de presentarse nos pone el ejemplo de dar la cara y enfrentar situaciones difíciles como es su carácter para luchar por las mejores causas de Chihuahua.

Deseamos que su valiosa presencia abone al cumplimiento del estado de derecho al que todos aspiramos.

En este contexto, tomamos las palabras del Sr. fiscal Jáuregui al desear que las investigaciones avancen, con autonomía, prontitud y transparencia contribuyendo así a la confianza de todos.

Hoy la gobernadora está “invitada” al senado para dar cuentas sobre supuesta intervención, aún está en proceso una investigación de los hechos y seguimiento de los operativos.