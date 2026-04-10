Realiza SSPE, por instrucciones de Gilberto Loya, traslado aeromédico de Guachochi a Chihuahua

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), encabezada por el secretario Gilberto Loya, llevó a cabo un traslado aeromédico de emergencia para una paciente de 18 años de edad en estado crítico, desde el municipio de Guachochi hacia la ciudad de Chihuahua, con el objetivo de garantizar atención médica especializada y oportuna.

El operativo se realizó tras la solicitud médica emitida el 10 de abril de 2026, derivado del delicado estado de salud de la paciente, quien requiere manejo integral multidisciplinario en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de segundo nivel.

Estás acciones reflejan la capacidad operativa y de coordinación de la SSPE para brindar apoyo en situaciones de emergencia, priorizando la vida y la salud de las y los chihuahuenses, especialmente en regiones de difícil acceso.

De acuerdo con el reporte médico, la paciente presenta un cuadro clínico crítico con diagnóstico de traumatismo craneoencefálico severo, neumonía intrahospitalaria asociada a ventilación mecánica, anemia severa en deterioro, lesión renal aguda en evolución, rabdomiólisis activa y alteraciones electrolíticas.

El traslado se realizó bajo estrictos protocolos médicos y de seguridad, permitiendo que la paciente fuera canalizada a una unidad hospitalaria con capacidad para monitoreo hemodinámico invasivo, soporte ventilatorio especializado, terapia de reemplazo renal y atención integral para pacientes neurocríticos.

La SSPE reafirma su compromiso de colaborar de manera interinstitucional para atender emergencias médicas de alta complejidad, utilizando sus recursos aéreos y operativos para salvaguardar la vida de las personas en todo el estado.