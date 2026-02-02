Realiza Gobernación Estatal 239 inspecciones y clausura 6 establecimientos durante la última semana

La Subsecretaría de Gobernación realizó 239 inspecciones a establecimientos que expenden y/o comercializan bebidas alcohólicas, durante la semana del 25 de enero al 01 de febrero del 2026.
Dichas revisiones dieron como resultado 6 clausuras a establecimientos, de los cuales una fue en Chihuahua, una en Aldama y cuatro en Juárez.
El objetivo de estas acciones es asegurar que se cumpla la ley, por lo que Gobierno del Estado exhorta a las y los propietarios de comercios que distribuyen este tipo de bebidas, a cumplir con la normatividad en la materia para evitar sanciones.
Las clausuras fueron las siguientes:
Chihuahua:
- Cantina “Ai ta la cosa” por operar fuera de horario
Aldama:
- Comité Ejido Emiliano Zapata por operar sin permiso
Juárez:
- Tienda de abarrotes “Súper Six Rubio” por violación de giro
•Cantina “La Fragua” por operar fuera de horario
•Tienda de abarrotes “Súper Six Riberas del Bravo” por violación de giro
•Bar “Bar Amores” por permiso provisional vencido