Realiza Fiscalía de Distrito Zona Noroeste conversatorio para fortalecer la procuración de justicia

En las instalaciones de la Fiscalía de Distrito Zona Noroeste se llevó a cabo un conversatorio interinstitucional enfocado en el fortalecimiento de la procuración de justicia.

Se contó con la participación de Ministerios Públicos de la Fiscalía General del Estado (FGE), de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género (FEM), personal de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado (CEAVE), Jueces de Distrito, Coordinadores de Ministerios Públicos y Abogados Defensores, entre otros actores del sistema de justicia.

El encuentro, además, contó con la visita de la Lic. Myrelle Oralia Lozoya Molina, Magistrada de 4ta Sala Penal Regional y del Lic. Gerardo Javier Acosta Barrera, Magistrado y Secretario Ejecutivo del CONSPEN, quienes compartieron su experiencia y aportaciones jurídicas durante el desarrollo del conversatorio.

Entre los principales temas abordados, se analizaron las estrategias para abatir el rezago de causas en el Distrito Galeana, así como el estudio y aplicación de procedimientos abreviados, salidas alternas y otros mecanismos orientados a agilizar la resolución de los asuntos penales.

El Fiscal de Distrito Zona Noroeste, Alejandro Vargas, puntualizó la importancia de impulsar la mejora continua de los procesos internos dentro de la Fiscalía, destacando que la optimización institucional es clave para garantizar una procuración de justicia eficiente, oportuna y en beneficio de la ciudadanía de esta región.