Realiza FGE rastreo de personas con reporte de desaparición en Yepachi

La Fiscalía General del Estado, realizó un operativo de rastreo en la localidad de Yepachi, municipio de Temosachi, como parte de las acciones de búsqueda de personas que cuentan con carpeta de investigación por desaparición y/o ausencia en esa región.

El operativo coordinado entre la Fiscalía de Distrito Zona Sur y la Comisión Local de Búsqueda (CLB), con apoyo de binomios caninos y el uso de tecnologías a través de drones, fue en una brecha de aproximadamente ocho mil metros que conduce al Rancho Las Arenas.

Las acciones realizadas por agentes del Ministerio Público, elementos de la Agencia Estatal de Investigación, destacamentados en Las Estrellas, municipio de Ocampo, así como en los municipios de Uruachi y Moris.

La Fiscalía General del Estado trabaja de manera permanente en la búsqueda y localización de personas desaparecidas, a fin de brindar tranquilidad y certeza a sus familias.