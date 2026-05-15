Realiza FGE Occidente rastreo en Ejido Tres Lagunas

En seguimiento a las carpetas de investigación por personas desaparecidas, la Fiscalía de Distrito Zona Occidente a través de la Unidad Especializada en Investigación de Personas Desaparecidas y/o Ausentes, realizó un rastreo en el Ejido Tres Lagunas, municipio de Cuauhtémoc.

El informe policial señala, que desde temprana hora de ayer jueves se realizó un amplio recorrido pedestre en un espacio de 8 kilómetros a espaldas de la huerta El Pino del seccional Anáhuac.

Los trabajos se llevaron a cabo para la búsqueda y localización de restos óseos relacionados con carpetas de investigación de personas ausentes y/o desaparecidas, mediante recorridos pedestres en una zona de interés previamente delimitada.

En dichas actividades participaron agentes del Ministerio Público elementos de la Agencia Estatal de Investigación y un perito especialista en criminalística de campo sin que en los trabajos se tuvieran novedades relevantes que reportar.

La Fiscalía General del Estado trabaja de manera permanente en la búsqueda y localización de personas desaparecidas, a fin de brindar tranquilidad y certeza a sus familias.