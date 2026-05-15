Cae otro funcionario de Rocha Moya: detienen en Europa a Enrique Díaz, exsecretario de Finanzas de Sinaloa

Enrique Díaz, quien se desempeñó como secretario de Finanzas durante la administración de Rubén Rocha Moya en Sinaloa, fue detenido en Europa y acordó entregarse de manera inmediata a autoridades de Estados Unidos para enfrentar los cargos que se le imputan, de acuerdo con información difundida a nivel nacional.

De acuerdo con reportes difundidos por La Silla Rota, Díaz Vega habría decidido entregarse a autoridades estadounidenses mientras permanecía en Europa, con el objetivo de enfrentar las acusaciones en su contra y negociar un posible acuerdo judicial.

Hasta ahora, ninguna autoridad de Estados Unidos ha confirmado oficialmente la supuesta entrega del exfuncionario sinaloense. Tampoco existe un posicionamiento público del Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ).

Los informes de la detención de Enrique Díaz surgen horas después de que trascendiera la entrega voluntaria en Estados Unidos del general en retiro Gerardo Mérida Sánchez, quien ocupó la titularidad de la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa durante el gobierno estatal de Rubén Rocha Moya.

Enrique Díaz Vega habría buscado un acuerdo con autoridades de EU

La información difundida de manera extraoficial señala que el exsecretario de Finanzas estaría intentando colaborar con autoridades estadounidenses para reducir una eventual condena relacionada con presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa.

El nombre de Díaz Vega aparece entre los funcionarios investigados por supuestamente facilitar operaciones del crimen organizado desde cargos públicos.

Las acusaciones incluyen presunta protección institucional, filtración de información oficial y posibles actos de corrupción ligados al tráfico de drogas hacia Estados Unidos.

Detienen en Arizona a Gerardo Mérida, exsecretario de Seguridad de Sinaloa

El reporte sobre Enrique Díaz Vega coincide con la reciente detención de Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa.

Según información publicada por Reuters, autoridades estadounidenses arrestaron a Mérida en Arizona y posteriormente lo presentaron ante un juez federal en Tucson.

Además, registros de la Agencia Federal de Prisiones de Estados Unidos muestran que el exfuncionario permanece detenido en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn.

Las autoridades lo investigan por presuntos vínculos con operaciones del narcotráfico.

¿La UIF congeló las cuentas de Rubén Rocha Moya y exfuncionarios?

De manera paralela, una investigación periodística de EmeEquis aseguró que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) habría congelado cuentas bancarias de Rubén Rocha Moya, familiares y funcionarios señalados por autoridades estadounidenses.

Sin embargo, se dio a conocer que la UIF no congeló cuentas de Rubén Rocha Moya y sus hijos, sino que las instituciones financieras del país recibieron la solicitud de investigación de las cuentas del gobernador con licencia de Sinaloa.

Yeraldine Bonilla y Claudia Sheinbaum responden sobre Rubén Rocha

Ante rumores que señalaban que Rubén Rocha Moya permanecía dentro del Palacio de Gobierno de Culiacán, la gobernadora interina de Sinaloa, Yeraldine Bonilla, negó esa información.

La mandataria estatal afirmó que Rocha “se encuentra bien y en su casa”.

Por su parte, durante su conferencia mañanera del 15 de mayo, la presidenta Claudia Sheinbaum se refirió al presunto bloqueo de cuentas bancarias del gobernador con licencia y aseguró que no tenía conocimiento de esa medida.

“No que yo tenga conocimiento”, respondió la mandataria federal al ser cuestionada sobre el tema.

¿Quiénes son los funcionarios investigados junto a Rubén Rocha Moya?

Las investigaciones de Estados Unidos involucran a figuras políticas, mandos policiacos y exfuncionarios del gobierno de Sinaloa.

Entre los nombres mencionados destacan:

Alberto Jorge Contreras Núñez, alias “Cholo”

Dámaso Castro Zaávedra, actual subprocurador estatal

Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas

Enrique Inzunza Cazárez, senador y exsecretario general de Gobierno

Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública

José Antonio Dionisio Hipólito Tornado, exsubdirector de la Policía Estatal

Juan de Dios Gámez Mendívil, alcalde con licencia de Culiacán

Juan Valenzuela Millán, excomandante de alto rango en la Policía Municipal de Culiacán

Marco Antonio Almanza Avilés, exjefe de la Policía Investigadora

¿De qué acusa EU a Rubén Rocha Moya y funcionarios de Sinaloa?

El Departamento de Justicia de Estados Unidos sostiene que los funcionarios investigados presuntamente colaboraron con el Cártel de Sinaloa para facilitar el tráfico de narcóticos hacia territorio estadounidense.

La acusación señala que los implicados habrían recibido sobornos, filtrado información oficial y brindado respaldo institucional a integrantes del grupo criminal.

“Los acusados son todos funcionarios de alto rango… y se les acusa de haberse asociado con el Cártel de Sinaloa para distribuir grandes cantidades de narcóticos a Estados Unidos”, indica el comunicado citado en los reportes.

Con información de Eje Central