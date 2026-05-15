Purgará sentencia de más de 12 años de prisión por abuso sexual, violencia familiar y acoso sexual

La Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia de la Zona Norte, demostró en un juicio oral que el acusado Gerardo C. V., cometió los delitos de abuso sexual agravado, violencia familiar y acoso sexual en Ciudad Juárez, delitos por lo que fue sentenciado a 12 años y nueve meses de prisión.

La agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra la Libertad y Seguridad Sexual y el Normal Desarrollo Psicosexual, presentó las evidencias recabadas en la investigación de los delitos cometidos en abril y mayo del año 2023, y agosto y septiembre del año 2023, al interior de un domicilio de la colonia Eco 2000.

El Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial Bravos, dictó el fallo condenatorio que declaró a Gerardo C. V., penalmente responsable por los delitos cometidos a dos menores de 14 años de edad.

En la audiencia de individualización de sanciones, recibió la sentencia que purgará en el Centro de Reinserción Social No. 3 de Ciudad Juárez.