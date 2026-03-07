Realiza Congreso audiencia pública en Ciudad Juárez sobre elección directa de regidurías

El ejercicio busca escuchar opiniones y propuestas ciudadanas en torno a la representación municipal.

El H. Congreso del Estado de Chihuahua realizó en Ciudad Juárez la primera de las Audiencias Públicas 2026 para analizar la iniciativa relacionada con la elección directa de regidurías por demarcaciones territoriales.

Durante el encuentro, el presidente del Congreso del Estado, Diputado Guillermo Ramírez, destacó que este tipo de ejercicios permiten escuchar distintas opiniones, reflexiones y propuestas que pueden aportar al análisis legislativo.

”Las ideas y puntos de vista de la ciudadanía enriquecen el trabajo que realizamos desde el Poder Legislativo, especialmente en temas que impactan la forma en que se integran y funcionan los gobiernos municipales”, expresó.

El legislador agradeció la participación de autoridades electorales, académicos, especialistas y ciudadanía interesada en el fortalecimiento de la representación municipal, así como la presencia de la consejera presidenta del Instituto Estatal Electoral, Yanko Durán Prieto, quien moderó el diálogo.

Las Audiencias Públicas continuarán en Chihuahua el 11 de marzo y en Cuauhtémoc el 18 de marzo, con el objetivo de seguir recabando planteamientos que contribuyan al análisis de esta iniciativa dentro del proceso legislativo.