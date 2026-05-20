Rastrean 6kms de terreno en Tres Lagunas, en busca de personas ausentes

• Participaron en el operativo, personal de la Fiscalía Occidente, de la Agencia Estatal de Investigación, del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres y familiares de personas con reporte de ausencia o desaparición

La Fiscalía de Distrito Zona Occidente, en coordinación con el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM), y familiares de personas desaparecidas, realizó un operativo de rastreo en la localidad de Tres Lagunas, a espaldas de la Huerta El Pino, en el municipio de Cuauhtémoc.

Las acciones se llevaron a cabo desde temprana hora de ayer martes 19 de mayo, en seguimiento a carpetas de investigación por casos de personas con reportes de ausencia y/o desaparición en el municipio y localidades de la región.

Los trabajos fueron encabezados por agentes del Ministerio Público, un perito especializado en Criminalística de Campo y elementos de la Agencia Estatal de Investigación, quienes contribuyeron en los recorridos y en el levantamiento de evidencias.

Los trabajos de inspección y rastreo se realizaron sobre un espacio de unos seis kilómetros en donde se localizaron restos óseos, pertenecientes a un pie en el interior de un calcetín en color negro lo cual fue asegurado por personal de Servicios Periciales para su análisis forense.

La Fiscalía General del Estado trabaja de manera permanente en la búsqueda y localización de personas desaparecidas, a fin de brindar tranquilidad y certeza a sus familias.