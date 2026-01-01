Randy Arozarena vuelve con la Selección Mexicana para el Clásico Mundial de Beisbol 2026

La Comisión de Selecciones Nacionales informa que el jardinero Randy Arozarena ha confirmado su participación con la Selección Mexicana para el Clásico Mundial de Beisbol 2026.

Randy ha brillado en los grandes escenarios de nuestro deporte: Clásico Mundial y Serie Mundial, entre otros.

¡El show de Randy continúa! ✨ Confirmamos a Randy Arozarena para el Clásico Mundial de Beisbol 2026. 🇲🇽 La estrella de los Marineros de Seattle está lista para volver a celebrar en grande. 🙌🏻#EsMiSangre 🩸🇲🇽 pic.twitter.com/CfktPzt8Ll — Novena México 🇲🇽⚾ (@MexicoBeis) January 1, 2026

Arozarena fue incluido en el Equipo Ideal del Clásico Mundial 2023 como jardinero, a lado de las figuras Mike Trout (Estados Unidos) y Masataka Yoshida (Japón), con una actuación avasalladora (.450, 1 HR, 9 CP, .607 OBP, .900 SLG y 1.507 OPS). Fue el líder del combinado nacional en porcentaje de bateo, carreras producidas, OBP (porcentaje de embasamiento), slugging y OPS (OBP + slugging).

El estelar jardinero de origen cubano inició su camino en la pelota con los Vegueros de Pinar del Río en el 2013. Para el año 2015, Randy llegó y se enamoró de México. Los Toros de Tijuana lo llevaron a las sucursales del equipo astado para desarrollarlo en el profesionalismo. Su debut en la Liga Mexicana de Beisbol fue en el 2016 y fue firmado por la organización de los St. Louis Cardinals, con quienes debutó en las Grandes Ligas en el 2019, tras jugar en Palm Beach (A+), Springfield (AA) y Memphis (AAA).

En la temporada 2020 fue adquirido por los Tampa Bay Rays y firmó una de las mejores postemporadas en la historia de MLB, que le valió jugar el Clásico de Otoño (Jugador Más Valioso de la Serie de Campeonato de la Liga Americana, con una estadística de postemporada de: .377, 10 HR, 14 CP, .442 OBP, .831 SLG y 1.273 OPS).

Se erigió como una estrella del deporte y en la campaña 2021 fue electo como Novato del Año. Se convirtió en el rostro de los Tampa Bay Rays y en la temporada 2023, posterior al Clásico Mundial, fue elegido a su primer Juego de Estrellas de Grandes Ligas.

Para la campaña 2024 fue cambiado a los Seattle Mariners, donde en la más reciente temporada 2025 fue electo por segunda ocasión a un Juego de Estrellas y disputó la Serie de Campeonato de la Liga Americana contra los Azulejos de Toronto.

Arozarena conectó 27 cuadrangulares en el calendario 2025, siendo la mejor cifra de vuelacercas en sus siete años en las Grandes Ligas.

Con información de Milenio