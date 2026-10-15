Rafael Márquez es “el indicado” para dirigir al Tri: Duilio Davino

Duilio Davino, director de Selecciones Nacionales, dio su resplado a Rafa Marquez como director técnico del Tri. Foto Cuartoscuro / Archivo

Ciudad de México. Rafael Márquez no ganó ninguno de sus cuatro partidos en su debut como técnico de la selección mexicana. A pesar de eso, es “el indicado” para dirigir al Tri rumbo al Mundial de 2030, aseguró Duilio Davino, director de Selecciones Nacionales.

“Es un proceso que apenas arranca, donde estamos convencidos de que ‘Rafa’ es el indicado. Las críticas las conoce él, que ha estado en los mejores equipos y lugares, y si hay alguien que puede llevar a un extra, a superar un nivel importante a un jugador es él. Cuando no hay resultados, hay críticas, y más en la silla que está”, dijo el dirigente este miércoles durante la presentación del próximo duelo del Tri ante Jamaica, correspondiente a la vuelta de los cuartos de final de la Nations League, el cual se disputará el 17 de noviembre en el estadio BBVA, en Monterrey.

En la reciente fecha FIFA, la selección nacional sumó dos empates (ante Colombia y Perú) y dos derrotas (ante Estados Unidos y Chile), resultados que fueron minimizados por Davino, quien además afirmó que los encuentros fueron de mucho aprendizaje para el timonel michoacano.

“Salió con mucha más claridad, más experiencia y sabiendo lo que tiene que hacer. Fue una fecha FIFA donde pudo debutar a nueve jugadores, entender quién entra y quién no a la competencia, irá perfeccionado el funcionamiento del equipo.

“Estos partidos le dan la línea de hacia dónde debe trabajar para enfrentar ahora a Jamaica, que es su primer torneo oficial. Sirvieron para tomar decisiones hacia lo que viene”, comentó.

El duelo del siguiente mes ante los “Reggae Boyz” significará el regreso de la selección mexicana a Nuevo León después de ocho años. Además, será la primera vez que el Tri juegue en la sede de los Rayados del Monterrey, pues en su visita más reciente a tierras regias, el 11 de octubre de 2018, se presentó en el Estadio Universitario, casa de los Tigres, en un duelo amistoso ante Costa Rica.

A decir de Enrique Nieto, vicepresidente de Selecciones Nacionales, este compromiso dará la pauta para que se realicen más partidos en el país, aprovechando el acercamiento que hubo entre el Tri y sus aficionados mexicanos en el Mundial de 2026.

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“En la toma de decisiones sí ponderamos venir más a México. En el balance del año, tuvimos casi la misma cantidad de partidos (en el país y en el extranjero), unos previos y otros en el Mundial. Es complicado, pero queremos acercar a la afición, en el plan está jugar más aquí”, aseveró.