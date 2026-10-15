Diputados admiten reserva que avala exención de multas a deudores fiscales que paguen antes de 2028

Ciudad de México. Como una forma de incentivar a los grandes contribuyentes a ponerse al corriente en sus obligaciones fiscales, la Cámara de Diputados admitió una reserva propuesta por Morena en la Cámara de Diputados, para exentar de multas, recargos y gastos de ejecución a las personas físicas y morales, incluidos los grandes contribuyentes, que paguen en una sola exhibición a más tardar en diciembre de 2027.

En la discusión de la Ley de Ingresos de la Federación del próximo año, el coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal Ávila, presentó una reserva para precisar que el estímulo fiscal será de 100 por ciento de las multas, recargos y gastos de ejecución de los contribuyentes que “tengan a su cargo adeudos del año fiscal 2025 o anteriores, siempre que presenten las declaraciones respectivas y realicen el pago de éstos en una sola exhibición a más tardar el 31 de diciembre de 2027”.

La condonación aplicará para los impuestos que se deban al Servicio de Administración Tributaria (SAT) o a la Agencia Nacional de Aduanas.

La modificación, que se incluyó para formar parte del proyecto de decreto, también establece que beneficiará a los deudores cuyos créditos estén sujetos a facultades de comprobación, “siempre que subsanen todas las irregularidades detectadas y se autocorrijan dentro del plazo establecido por el procedimiento correspondiente”.

Para que se puedan acoger a la condonación, los contribuyentes no deberán tener litigios por sus créditos fiscales, o deben haberse desistido de los mismos.

Esta será la única reserva de las 426 reservas registradas que se admita en la discusión de la Ley de Ingresos, que continuará al menos hasta la medianoche.

“No es condonación”: Ricardo Monreal

Luego de que esta tarde la Ley de Ingresos 2027 se aprobó en lo general, dio inicio una larga lista de oradores para proponer reservas al dictamen.

En tribuna, Monreal Ávila recordó que, en 2025, al cámara aprobó un programa de regularización fiscal dirigido a personas que tuvieran créditos fiscales por un monto máximo de 300 millones de pesos, el cual implicaba eliminar las multas, recargos y gastos de ejecución, y que entró en vigor el 1º de enero de este año.

Mediante este esquema, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) logró recuperar un monto de 6 mil 500 millones de pesos, en beneficio de casi 40 mil contribuyentes.

Monreal explicó que la presentación de la reserva implica ampliar dicho programa, y responde al compromiso que el martes hizo la presidenta Claudia Sheinbaum con el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), con quienes acordó eliminar el tope de 300 millones de pesos.

“Algunos pensarían que dar estas facilidades podría implicar una condonación o exención de impuestos. No es así; el impuesto principal no se elimina, no se condona ni se exceptúa. El estímulo se prevé sólo en los accesorios, no en la suerte principal, que es el impuesto, el cual debe pagarse completo. Es más, no habrá estímulo fiscal si no hay pago de impuestos”, enfatizó.

Según Monreal, esta medida beneficiaría a casi 30 millones de contribuyentes, pues en la actualidad, con el límite de los 300 millones de pesos, el esquema únicamente fue aprovechado por 38 mil deudores, quienes pagaron 6 mil 436 millones de pesos.

El legislador consideró que “el acuerdo al que llegó la Presidenta Sheinbaum con un grupo de empresarios representativos del país es correcto y adecuado. A nosotros nos corresponde darle congruencia a lo que la Presidenta ha decidido con los empresarios del país”.

Actualmente, dijo, hay cerca de 2.5 millones de personas morales que no acceden a ese beneficio por el tope de 300 millones de pesos. Si se acogieran al esquema unos 16 mil grandes contribuyentes del país, se podrían recaudar 2.3 billones de pesos. En ese sentido, consideró que el cambio incentivaría la inversión y daría mayor certeza jurídica a los deudores.

Luego de señalar que todo este año ya se ha aplicado este esquema y nadie lo controvirtió como inconstitucional, Monreal indicó –en respuesta a una pregunta del PAN— que beneficiaría a entre 3 y 4 millones de contribuyentes que tienen créditos fiscales firmes o consentidos, de las cuales entre 200 mil y 300 mil son personas morales.

Añadió que los grandes contribuyentes deben pagar 2 billones 556 mil millones de pesos, y que este sector inició litigios por aproximadamente 500 mil millones en tribunales administrativos.

La reserva, aclaró, “no busca liberar a los contribuyentes del pago de impuestos; todos estamos obligados a pagar. Lo que busca es una recuperación efectiva, reducir las controversias fiscales, y generar un entorno de mayor certidumbre jurídica que favorezca a la inversión, el crecimiento económico y el de las finanzas públicas”.

Oposición acusa beneficio para grandes deudores

Tras admitirse la reserva a discusión, la bancada del PAN indicó que votaría en contra, por considerar que se trata de una medida con propósitos electorales, y un “borrón y cuenta nueva inconstitucional”, pensada para deudores “machuchones que deben más de 300 millones de pesos”.

El priísta Emilio Suárez Licona señaló que temas de largo plazo, como el adeudo de créditos fiscales, “no se resuelven a bomberazos, y hoy deciden hacerlo a petición de empresarios, al mismo tiempo que se niegan a apoyar a la población” con medidas que propuso el tricolor, como exentar del Impuesto sobre la Renta a los aguinaldos.

La medida, recalcó, “es constitucional y técnicamente incorrecta. ¡Es condonar deudas, no le den vueltas! No tiene una justificación válida”.

Monreal subió nuevamente a tribuna para responder a los señalamientos de la oposición y defender la reserva como una “medida inteligente y de consenso, no una condonación fiscal”, que se prohibió en la Constitución desde 2020 a iniciativa del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador.