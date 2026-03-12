Quienes votaron contra la reforma electoral lo hicieron por mantener sus privilegios; la bancada de Morena respalda a la Presidenta: Cuauhtémoc Estrada

La bancada de Morena en el Congreso del Estado de Chihuahua expresó su respaldo a la propuesta de reforma electoral impulsada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y lamentó que intereses políticos hayan impedido su aprobación en el Congreso de la Unión.

“Los diputados de Morena a la altura del momento histórico, respaldando la reforma, la iniciativa de reforma de la presidenta Claudia. Los diputados del MCPRIAN, aliados hoy con el Verde y el PT, en una postura de mantener una legislación que les genera privilegios, eso hay que decirlo”, así calificó el diputado coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, Cuauhtémoc Estrada, el actuar de las diputaciones federales que le dieron la espalda a la reforma electoral enviada por la Presidenta

Y señaló que con sus votos en contra “…impidieron que se eliminaran las listas de plurinominales, que se redujeran las participaciones, el dinero, que se le da a los partidos políticos año con año, además que los diputados de representación proporcional pudieran emanar realmente del pueblo y no de las diligencias partidistas”.

Y es que para la bancada morenista, la iniciativa presidencial representa un compromiso con la ciudadanía para fortalecer la lucha contra la corrupción, reducir los costos del sistema electoral y garantizar una mayor participación del pueblo en las decisiones públicas.

“El debate sobre la reforma electoral no puede centrarse en privilegios de partidos o burocracias, sino en lo que demanda la ciudadanía: un sistema más austero, transparente y verdaderamente representativo”, expresó el legislador.

Y recordaron que la propuesta presidencial fue construida a partir de un amplio proceso de diálogo y parlamento abierto, con decenas de audiencias públicas y la participación de especialistas, organizaciones y ciudadanos de todo el país, lo que demuestra que se trata de una iniciativa con sustento social y democrático.

El coordinador parlamentario subrayó que medidas como la reducción del financiamiento a partidos políticos, la revisión de estructuras electorales duplicadas y el fortalecimiento de mecanismos de participación ciudadana responden a una exigencia legítima de la sociedad mexicana de tener instituciones más eficientes y menos costosas.

Por todo ello se reitero que desde morena en Chihuahua se continuará impulsando una agenda de transformación democrática que acerque a las instituciones con la gente.