Queman caja de tráiler en la colonia Nombre de Dios

La tarde de este jueves se registró un incendio provocado por malvivientes, dejó la caja de un tráiler totalmente destrozada por el fuego al interior de un complejo maquilador en la colonia Nombre de Dios, sobre la vialidad sacramento y calle Roble.

Fueron bomberos, policía Vial y policía municipal, los que acudieron e iniciaron con el control del incendio, el cual la columna de humo era visible desde varios puntos.



No hubo personas lesionadas, solamente los daños materiales totales de la unidad.