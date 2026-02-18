Que se investigue, hubo casos de tortura: señala Maru por reapertura de caso vs exconsejero de Corral

La gobernadora María Eugenia Campos Galván se pronunció a favor de que se retome la investigación por el presunto delito de extorsión en contra Maclovio Murillo, exconsejero jurídico en el gobierno de Javier Corral Jurado, así como de su socio Emannuel A., alias “El Meño”.

Ello luego de que ayer martes se llevó a cabo una audiencia de control a la que fueron citados los imputados y sus defensas jurídicas, derivado de una resolución federal que ordenó reabrir la investigación que ya se había archivado, por el no ejercicio de la acción penal.

La reapertura de la investigación ocurrió por un recurso de amparo promovido por un exfuncionario del gobierno de César Duarte, quien presuntamente fue amenazado por los imputados para que pagara la cantidad de 6 millones de pesos o de lo contrario, se abrirían nuevas carpetas de investigación y procederían penalmente en contra de su familia, cantidad que no pudo juntar, por lo cual le cumplió todas las amenazas.

Al respecto, Maru Campos reiteró que ya se comprobó que durante el gobierno de Javier Corral Jurado hubo actos de tortura.