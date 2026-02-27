Que deje de jugar a ser alcaldesa, si no está en Guadalupe y Calvo, por supuesto que se desatan aún más situaciones de violencia: Nancy Frías

La presidenta de la Comisión de Seguridad del Congreso del Estado, Nancy Frías, pidió que la presidenta municipal de Guadalupe y Calvo, Ana Laura González, “deje de jugar a ser alcaldesa” y se ponga a trabajar para buscar soluciones contra la violencia provocada por el crimen organizado.

“Que deje de estar jugando a ser alcaldesa y se convierta realmente en una persona firme, la persona que debe representar a las personas que lo necesitan”, declaró Frías.

Respecto a si la alcaldesa González ha estado presente en reuniones para mitigar los efectos de la narcoviolencia, la legisladora local del PAN dijo que desconoce “si está yendo o no a las reuniones, no conozco su agenda, pero pues muy seguramente la vamos a encontrar en la ciudad de Chihuahua, como la hemos estado viendo, dura dos días en Guadalupe y Calvo y los demás días aquí en la ciudad de Chihuahua, y eso no lo digo yo, pueden checar las redes sociales”.