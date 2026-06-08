“QRgate”: Morena denuncia que el PRI planeó comprar todos sus votos en la elección de Coahuila 2026

En el marco de la jornada electoral para renovar el Congreso Local de Coahuila, la Presidenta Nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, encabezó una conferencia de prensa para denunciar enérgicamente una estrategia sistemática de compra de votos y un clima de hostigamiento del cual fueron víctimas los militantes y legisladores de su partido por parte del gobierno estatal y el Partido Revolucionario Institucional.

Acompañada por el presidente del Comité Ejecutivo Estatal en el estado y legisladores de la coalición conformada con el Partido del Trabajo, Montiel Reyes aseguró que, ante la imposibilidad de competir democráticamente, el PRI desplegó un operativo fraudulento que superó los escándalos económicos de elecciones presidenciales del pasado como el fraude de 2006 y la operación de Monex y Soriana.

De acuerdo con la evidencia presentada, el mecanismo de coacción funcionó mediante la entrega individual de códigos QR a los ciudadanos. Una vez emitido el sufragio en favor del PRI, el votante debía tomar una fotografía de la boleta marcada junto al código QR asignado. Esta imagen era leída por teléfonos celulares para ingresar a un sistema digital que registraba el voto y autorizaba una retribución económica territorializada. La dirigente nacional reveló que el partido cuenta con toda la base de datos de dicho sistema gracias a información que propios miembros inconformes del PRI otorgaron, detallando que los montos entregados oscilaron en un mínimo de quinientos pesos por voto. Además, se representaron una serie de videos donde se exhibieron casas que operaban con este sistema de compra de voto.

También, se expuso la complicidad de la policía del estado y la fiscalía local, instituciones que escoltaron a los operadores priistas y detuvieron arbitrariamente a diversos legisladores de Morena que asistieron a Coahuila como observadores electorales. Se exhibieron videos que mostraron el momento en que veinte patrullas estatales retuvieron a dos diputadas federales en Torreón, así como la intervención de ciudadanos y legisladores para evitar que las corporaciones locales rescataran a un delincuente electoral que portaba listados y dinero en efectivo, logrando presentarlo finalmente ante la Fiscalía General de la República.

Ante estos hechos, la dirigencia de Morena informó que formalizó las denuncias correspondientes ante el Instituto Electoral de Coahuila y adelantó que recurrirá a las instancias federales competentes.

La presidenta del partido enfatizó que no se limitarán a la vía electoral, sino que se solicitara que la Unidad de Inteligencia Financiera realice una investigación profunda debido a la millonaria inversión de recursos utilizados en la jornada.

Al concluir su mensaje y fijar la postura del movimiento, Ariadna Montiel Reyes declaró textualmente: “Nosotros vamos a presentar la denuncia porque se tiene toda la base de datos de todos y cada uno de los ciudadanos que leyeron el QR con su teléfono, y también vamos a solicitar no solamente investigación electoral, sino también sobre el origen ilícito de esos recursos”.