Punch, el bebé mono que se aferra a su ‘mamá’ de peluche tras ser abandonado

Punch, un pequeño macaco de 6 meses del zoológico de Ichikawa, en Japón, se ha robado el corazón del mundo entero con su historia de apego a un orangután de peluche, informan medios locales.
Punch nació en julio pasado y fue abandonado por su madre, probablemente porque era su primer parto. Tras el dramático hecho, cuidadores decidieron criarlo artificialmente. Desde entonces, lo monitorean y lo acercan gradualmente a un grupo de monos probando distintos métodos de adaptación.
More information about Punch, the baby monkey at Ichikawa Zoo in Japan.
He was abandoned by his mother shortly after birth and has been hand‑raised by zookeepers.
They gave him a plush orangutan toy, which he carries everywhere, hugging it while he sleeps, using it for… pic.twitter.com/qn1fO7Wu1n
— Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) February 14, 2026
Para calmar su ansiedad —común en monos abandonados, pues suelen aferrarse a la madre desde el nacimiento—, el zoológico le ofreció mantas y peluches. De todos, Punch eligió como favorito un orangután de peluche, al que trata como figura materna.
El pequeño macaco profundiza poco a poco sus interacciones con el grupo de su especie: cuando otros monos lo regañan, usa a su ‘mamá’ de peluche como escudo y la convierte en su consuelo.
En japon a un monito lo abandono su madre
Lo estan siguiendo para ver si se adapta a vivir con otros monos
Pero el bicho quiere estar solo con un muñeco porque cree que es su mama pic.twitter.com/IoLajWdbKm
— ElBuni (@therealbuni) February 14, 2026
El cuidador Kosuke Kano afirma: “No será fácil, pero espero que se mantenga sano y viva en el grupo”.
El zoológico pide que los visitantes cuiden con cariño a Punch, mientras el personal también invita a conocerlo y expresa su deseo: “Que Punch sea feliz al reintegrarse”.