Pumas cae 1-0 ante América de Cali en amistoso

Ciudad de México. La fiesta azul y oro, celebrada en el marco de la segunda edición del “Pumas Fan Fest”, se vio opacada por la derrota 1-0 del conjunto auriazul ante el América de Cali, de Colombia, en un partido amistoso disputado este domingo en el Estadio Olímpico Universitario.

La solitaria anotación del encuentro, con el que Pumas, ahora dirigido por el argentino Esteban Solari, cerró su preparación de cara al arranque del torneo Apertura 2026, fue obra de Yeison Guzmán, al minuto 34.

Horas antes del partido, miles de aficionados auriazules pudieron disfrutar de diversas amenidades en el exterior del recinto universitario, como un set de fotografías con los trofeos de Pumas, una exhibición de lucha libre, food trucks con comida y bebidas, y venta de souvenirs. Para los más pequeños hubo juegos inflables, tiro al blanco y pintacaritas.

Foto: Cristina Rodríguez

Error en la presentación de Solari desata críticas

Al interior del inmueble, poco antes del silbatazo inicial, se entonó el Himno Deportivo Universitario con la presencia de todas las categorías del club y se realizó la presentación de los equipos varonil y femenil para la siguiente temporada, momento en el que el sonido local se equivocó al nombrar al nuevo técnico felino, pues lo llamó “Antonio” en lugar de Esteban, lo que provocó un gesto de desilusión por parte del entrenador y diversas reacciones de los aficionados.

Después de que Pumas llegó a la final en el torneo Clausura 2026, donde perdió ante Cruz Azul, los seguidores felinos esperaban un triunfo ante el conjunto cafetero; sin embargo, el equipo mostró un juego deslucido y con poco poder ofensivo.

Los nuevos refuerzos, Sebastián Córdova, quien saltó a la cancha como titular, y Cristian “Chicote” Calderón, quien ingresó en la segunda parte, poco pudieron hacer para evitar la derrota de los universitarios ante una escuadra colombiana que jugó con mayor intensidad y que le plantó cara a su oponente en su propia cancha.

Foto: Cristina Rodríguez

La única anotación del partido ocurrió al minuto 35, luego de que el portero felino, el costarricense Keylor Navas, atajó de buena forma un remate del cuadro cafetero, pero tras el rechace, el balón quedó vivo en el área, y aunque el defensa auriazul Tony Leone intentó alejarlo con un disparo raso, Guzmán apareció en el área chica para empujarlo al fondo de la red y poner el 1-0 en favor de los colombianos.

Tras la anotación, Pumas generó algunas aproximaciones; sin embargo, no logró equilibrar el marcador y tuvo que conformarse con una derrota previo a su debut en el Apertura 2026, el próximo sábado ante el Pachuca en el recinto de Ciudad Universitaria.