Fiscales de Minnesota obtienen pruebas clave en asesinatos de Renee Good y Alex Pretti

Los fiscales de Minesota anunciaron este lunes que obtuvieron pruebas clave en sus investigaciones en curso sobre los tiroteos mortales de Renee Good y Alex Pretti durante las intensas protestas contra la represión federal de la aplicación de la ley de inmigración en el estado a principios de este año, informó en su página web NBC News.

“Gracias a la cooperación de nuestros socios federales, hemos obtenido los discos duros con pruebas que fueron retenidos en los asesinatos de Renee Good y Alex Pretti, así como en el tiroteo contra Julio Sosa-Celis, declaró la fiscal del condado de Hennepin, Mary Moriarty. También hemos obtenido algunas de las pruebas físicas que fueron ocultadas, incluido el coche de Renee Good”.

Las declaraciones, los videos de las cámaras corporales de la policía y otras pruebas fueron previamente ocultadas por las autoridades federales en relación con los asesinatos.

Según indicó Moriarty, los investigadores estatales y locales también tienen ahora en su poder el coche dañado de Good.

Good, una madre de tres hijos de 37 años, fue asesinada a tiros en su auto cuando salía de una protesta contra la represión migratoria en Mineápolis el 7 de enero, mientras agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) realizaban un amplio despliegue en la región.

Su muerte, junto con la de Pretti, otro manifestante, apenas unas semanas después, desató la indignación en todo el país y provocó llamados a limitar la represión migratoria.

“Lo maravilloso ahora es que tenemos todas las pruebas”, dijo Moriarty.

Según Moriarty, los investigadores están revisando todas las pruebas, incluidos los discos duros con las declaraciones, horas de video grabadas por cámaras corporales y el coche que conducía Good.

“Necesitamos transparencia. Necesitamos cooperación. Nuestra comunidad la necesita”, dijo. “Nuestra democracia la exige”.