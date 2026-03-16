Puente grillo-Romero y Acción Juvenil-Donaciones a Cuba-¿“Cochinito” electoral?

A pesar del fin de semana largo, la actividad política no se detuvo, y para muestra es que los suspirantes a algún cargo de elección popular estuvieron más que activos, en especial durante el viernes y sábado que se fueron. En el caso del alcalde de Chihuahua capital, Marco Bonilla, quien encabeza las encuestas por la candidatura del PAN a la gubernatura, viajó a Ciudad Juárez el sábado para participar en el Festival de Turismo y reunirse con liderazgos políticos en esa fronteriza ciudad, además de que volvió a quedar demostrado que la senadora suplente y empresaria, Adriana Fuentes Téllez, es de las principales impulsoras de las aspiraciones de Bonilla y no pierde el tiempo en placear al alcalde capitalino, quien ha encontrado una poderosa madrina en la figura de la también exdiputada del PRI.

Otros que también tuvieron importantes reuniones antes de aprovechar el puente son el fiscal César Jáuregui, quien se encontró con empresarios de la capital del estado para darles a conocer los avances logrados en materia de procuración de justicia, mientras que el secretario General de Gobierno, Santiago de la Peña, se reunió con los del llamado Grupo Norte 30 y encabezó un encuentro con amigos y empresarios que le organizó Roberto Chaires, así que con puente o sin puente, los que suspiran por alguna candidatura del PAN siguen en lo suyo y ya se alistan para el mensaje que ofrecerá el dirigente nacional Jorge Romero este sábado que viene.

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Ya que mencionamos a Jorge Romero, presidente del CEN panista, el líder de la familia azul estuvo en Nuevo León acompañado de la chihuahuense Daniela Aguilar, titular de la Secretaría Nacional de Acción Juvenil, y es que ambos encabezaron un diálogo con jóvenes del Tec de Monterrey, en donde se habló de todo, pero especialmente de los retos democráticos que enfrenta el país, en especial porque aunque la reforma electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum se desmoronó, ahí viene el Plan B que prácticamente también vendrá a sacudir el sistema democrático… y ese no requiere mayoría calificada.

Para cerrar con los panistas, quien también antes de iniciar el fin de semana largo organizó una reunión de planeación es la dirigente estatal Daniela Álvarez, la cual convocó a los integrantes del Comité Directivo Estatal del PAN, pues la intención es continuar trabajando el territorio, por lo que ahí se definieron más rutas de visitas a municipios y colonias de las ciudades más pobladas de la entidad, pues una cosa es el voto duro y otra distinta el que se requiere buscar a través del trabajo territorial.

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Vaya polémica que causó lo realizado por el coordinador de la bancada de Morena en el Congreso del Estado, Cuauhtémoc Estrada, quien de inmediato le tomó la palabra al expresidente Andrés Manuel López Obrador, el cual salió del retiro en redes sociales para pedir apoyo económico para los cubanos, por lo que el coordinador morenista, ni tardo ni perezoso, transfirió 41 mil pesos a la cuenta que los morenos abrieron para tal propósito, comprobante que el mismo Estrada mostró en su muro de Facebook. El hecho le generó severas críticas por un lado y aplausos por el otro, sobre todo por lo que se dice del régimen cubano. Pero como nosotros no somos nadie para juzgar, simplemente se lo platicamos.

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Pero mientras eso sucede y los morenistas andan enviando dinero a Cuba, los que ya no saben qué hacer para ser escuchados son personas que se dedican a la importación de vehículos y que los regularizan a través de pedimento, es decir, de manera completamente legal, pero que por el camino les ha tocado lidiar con chanchullos que los tiene con la bota en el cuello. Y es que nos llegó una denuncia de que en las últimas semanas, y cuando se trata de realizar los trámites correspondientes para legalizar los automóviles, en algunas importadoras que se encuentran en Ciudad Juárez les están exigiendo la cantidad de 100 dólares en efectivo, aparte de lo que se debe pagar para llevar a cabo el trámite, con el pretexto de que se trata de una especie de pago para evitar broncas con los “malos”, sin embargo, trascendió que presuntamente ese dinero extra va a parar a una especie de “cochinito” para lo que serán las próximas campañas electorales de Morena, lo que ha provocado la molestia de quienes se dedican a ese negocio, además de que consideran que les están jugando muy muy chueco al resto de los partidos que contenderán en los comicios, pues a decir de la denuncia recibida, diariamente esa cuota de 100 dólares por auto reúne algo así como de 200 a 300 mil pesos. Tre men do.

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Y mientras los que se dedican a importar vehículos a través de pedimento nos denuncian ese tipo de acciones, los que lo hacían a través del decreto y que se quedaron chiflando en la loma cuando ese decreto presidencial no se renovó, saldrán hoy a escena para informar respecto a la resolución del amparo que interpusieron en contra de la derogación del mentado decreto. Se trata de los llamados “pafos”, por lo que este lunes a las 11 horas, estará en Chihuahua capital el secretario nacional de ONAPPAFA, Humberto Meza, quien ofrecerá más detalles de ese amparo que permitirá que quienes se quedaron a mitad del trámite puedan concluirlo.