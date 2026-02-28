Publican convocatoria de licitación para construcción de nuevo Centro de Bienestar Animal

El Gobierno Municipal de Chihuahua publicó este sábado la convocatoria dirigida a personas físicas y morales interesadas en participar en la Licitación Pública Nacional Presencial para la adjudicación del contrato de obra pública que permitirá la construcción del nuevo Centro de Bienestar Animal.

Con esta acción, el alcalde Marco Bonilla avanza en el cumplimiento de uno de sus compromisos prioritarios en materia de protección animal, fortaleciendo una política pública que se ha venido consolidando desde la creación de la Coordinación de Medio Ambiente y Protección Animal.

El futuro Centro de Bienestar Animal será un espacio moderno y funcional que brindará atención integral a las mascotas de la ciudad, con infraestructura adecuada para su cuidado, resguardo y dignificación. En este lugar se reforzarán programas permanentes como esterilización, desparasitación, vacunación y campañas de adopción responsable, ampliando la capacidad de atención que actualmente ofrece el Municipio.

La publicación de esta licitación representa un paso firme del Alcalde Marco Bonilla para que Chihuahua continúe posicionándose como una ciudad comprometida con el bienestar animal y la tenencia responsable. Se estima que el periodo de ejecución de la obra sea de 272 días, lo que permitirá que próximamente las y los chihuahuenses cuenten con instalaciones especializadas y acordes a las necesidades actuales.

Esta obra se realizará con recursos del Fondo para el Desarrollo Socioeconómico Municipal (FODESM), reafirmando el uso responsable y estratégico de los recursos públicos en proyectos que generan impacto social.

Las personas interesadas podrán consultar las bases y especificaciones desde la fecha de publicación, acudiendo a la Dirección de Obras Públicas o a través del sitio oficial: https://contrataciones.chihuahua.gob.mx.