Próxima semana podrían regresar familias desplazadas de Atascaderos: Jáuregui

El fiscal general del Estado, Cesar Jáuregui Moreno expresó que la próxima semana podría darse el retorno de las familias víctimas de desplazamiento forzado en la comunidad de Atascaderos, municipio de Guadalupe y Calvo.

Explicó que se tenía previsto su retorno voluntario en días pasados, sin embargo, decidió aplazarse luego del enfrentamiento que se registró entre elementos de la Secretaría de la Defensa y civiles armados.

César Jáuregui aclaró que el enfrentamiento no fue cerca de la comunidad de Atascaderos, sin embargo, los rumores que se corrieron generaron incertidumbre entre las familias desplazadas.

En este sentido, el fiscal aclaró que no se va a forzar el retorno de las familias y por el contrario, se continua con los trabajos para generar el esquema de seguridad que permita que las víctimas regresen a sus hogares con absoluta tranquilidad.