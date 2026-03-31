Protestan afectados de Yox afuera de Fiscalía, piden extradición de exCEO

Afectados por la empresa Yox Holding S. A. de C. V. se manifestaron afuera de la Fiscalía General del Estado (FGE) para exigir una resolución del fraude que sufrieron.

El abogado Felipe Acosta recordó que el exCEO de la empresa, Carlos Lazo fue detenido el 24 de abril del 2024 en Estados Unidos y extraditado a Venezuela.

Asimismo, mencionó que se solicitó la extradición pero fue negada por el Gobierno de Venezuela por lo que, los manifestantes piden que la Fiscalía de Chihuahua, al igual que la de Jalisco, insistan en la solicitud para que el exCEO sea trasladado al país y responda a las víctimas.

“Pues ya el caso Yox va para dos años y cuatro meses y pues nunca se nos ha atendido. La gente ha solicitado ante la Fiscalía, ante el Ministerio Público, pero no saben decir nada. Entonces, es por eso que acudimos aquí ante el fiscal, quien puede lo más, puede lo menos y él creo que tiene el poder para girar las órdenes”, señaló el abogado Felipe Acosta.