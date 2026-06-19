Protección Civil rescata a tres personas tras quedar varadas en el municipio de Bocoyna

Personal operativo de la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC), adscrito a la delegación de Creel, realizó con éxito las labores de localización y auxilio de tres personas que se encontraban extraviadas en la comunidad de Rohuerachi del municipio de Bocoyna tras sufrir una avería en su vehículo tipo “RZR”.



El reporte se atendió durante la mañana de este viernes 19 de junio de 2026., los elementos de rescate lograron contactar a la primera persona, identificada como Isaías Toscano, de 63 años, con domicilio en el estado de Nayarit. Al momento del contacto, el ciudadano se encontraba sin presentar lesiones.



El hombre informó a los al personal de protección civil que el día anterior, mientras transitaba a bordo de su vehículo, sufrieron una ponchadura y posteriormente se quedaron sin combustible, por lo que solicitaron apoyo de inmediato. Tras resguardar al señor Toscano en la unidad oficial, el equipo de Protección Civil continuó con las labores de búsqueda en la zona.



Posteriormente, a las 09:00 horas, los rescatistas localizaron al resto del grupo: Javier Arenas, de 44 años, residente de Chihuahua capital, y Alexander P., de 17 años, originario de Ciudad Juárez. Ambos fueron hallados en buen estado de salud.



El personal de la CEPC brindó el apoyo necesario como primeros auxilios, así como para la reparación mecánica del vehículo y asegurar que los tres tripulantes pudieran retomar su camino de manera segura.



La Coordinación Estatal de Protección Civil exhorta a la ciudadanía que realiza actividades recreativas evitar adentrarse a zonas serranas o de difícil acceso a verificar las condiciones mecánicas de sus vehículos, portar equipo de emergencia, combustible adicional y mantener comunicación constante, además de contar con equipo de geolocalización para facilitar las labores de auxilio en caso de ser necesario.