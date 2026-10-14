Pronóstico de lluvias incrementa para las próximas 72 horas: Protección Civil Municipal

- Exhortan a seguir recomendaciones para evitar incidentes derivados de las precipitaciones
H. Ciudad de Chihuahua, Chih., a 14 de octubre de 2026.- Iván Rivera, coordinador de Protección Civil Municipal, informó actualizaciones en el pronostico del clima de acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional y que para las próximas 72 horas incrementan las probabilidades de lluvias en la ciudad de Chihuahua.
Lo anterior a partir de este miércoles, pero con una mayor probabilidad de lluvias para este jueves y viernes, por lo que exhortó a seguir recomendaciones para evitar incidentes y salvaguardar la integridad de las familias.
Asimismo, detalló que derivado del Frente Frío número 2, se prevé un descenso importante en las temperaturas, donde las mínimas podrían llegar hasta los 7°C, por lo que importante cuidarse de los cambios bruscos de temperatura para evitar enfermedades.
Recomendaciones por lluvias:
- No cruzar calles, vados o arroyos con corrientes de agua, ya sea a pie o en vehículo.
- Mantenerse alejado del cauce de los arroyos, especialmente durante las precipitaciones.
- Extremar precauciones al conducir, reduciendo la velocidad y aumentando la distancia entre vehículos.
- Revisar techos, azoteas y drenajes en casas y negocios para prevenir encharcamientos.
- Prestar especial atención a niñas, niños y personas adultas mayores.
- Mantenerse informado a través de los canales oficiales y reportar cualquier emergencia al 9-1-1.