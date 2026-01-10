Pronostican mínimas bajo cero para este fin de semana

Emiten recomendaciones para cuidar la integridad y salud de las familias ante el frío

La Coordinación Municipal de Protección Civil alerta que, para este fin de semana, del 9 al 11 de enero, se pronostican mínimas bajo cero por las madrugadas y fresco durante el día, por lo que exhortan a no bajar la guarida y seguir las recomendaciones para evitar enfermedades respiratorias.

De acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional, para este sábado 10, se espera un marcado descenso térmico, con una temperatura máxima de 10°C y mínima de -1°C, condiciones soleadas, vientos moderados y una probabilidad mínima de lluvia. Finalmente, para el domingo 11 de enero, se pronostican máximas de 11°C y mínimas de 0°C, con cielo parcialmente nublado.

Recomendaciones por frío:

Abrígate bien, evita corrientes de aire y cambios bruscos de temperatura.

Ingiere alimentos ricos en vitaminas C y D, y toma abundantes líquidos.

De ser posible, permanece en casa.

No expongas a niñas, niños o personas mayores al frío.

Resguarda a tus mascotas.

No dejes los calefactores encendidos durante la noche.

Ventila los espacios al utilizar calefactores, abriendo las ventanas al menos 10 centímetros.

Verifica las tuberías e instalaciones de gas para evitar fugas.

Protege las tuberías de agua y los tanques de gas.

La Coordinación Municipal de Protección Civil exhorta a la ciudadanía a tomar precauciones, mantenerse informada a través de los canales oficiales y en caso de alguna emergencia, comunicarse al 9-1-1 o por medio de la aplicación Marca el Cambio.