Pronostican martes nublado y con vientos debido al frente frío 35

El frente frío núm. 35 se desplazará sobre el noroeste y norte de República Mexicana, en interacción con una vaguada polar y con las corrientes en chorro polar y subtropical, generarán rachas de viento fuertes a muy fuertes, descenso de temperatura, así como chubascos y lluvias fuertes en dichas regiones.

Además de condiciones para la caída de nieve o aguanieve en la sierra norte de Baja California y lluvia engelante en el norte de Sonora y Chihuahua.

Finalmente, un anticiclón en niveles medios de la atmósfera mantendrá baja probabilidad de lluvia y ambiente cálido a caluroso en la mayor parte del territorio nacional.