Pronostican martes caluroso y soleado; mañana iniciará temporal lluvioso en territorio estatal

Este martes se mantendrán las temperaturas vespertinas calurosas a muy calurosas en la mayor parte de la República Mexicana, prevaleciendo la onda de calor en Sonora (este y sureste), Chihuahua (oeste y suroeste), Durango (noroeste) y Sinaloa (norte, centro y sur).

En las siguientes tres horas, se pronostican #Lluvias e intervalos de #Chubascos en zonas del norte, noreste, occidente y sur del país. Todos los detalles en los gráficos ⬇️ pic.twitter.com/YLzqRqYboK — CONAGUA Clima (@conagua_clima) June 9, 2026

Por la mañana, ambiente fresco a templado en la mayor parte de la región. Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso, prevaleciendo la onda de calor en Chihuahua (oeste y suroeste) y Durango (noroeste).

Viento de dirección variable de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h en Chihuahua, Coahuila y Nuevo León, y de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en Durango, Zacatecas, Aguascalientes y San Luis Potosí.