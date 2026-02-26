Pronostican jueves soleado y caluroso durante la tarde; máxima será de 29°C en Chihuahua capital

Para este jueves, un sistema frontal (posible número 38) en el sur de Estados Unidos aproximándose a la frontera norte y noreste del país en interacción con la corriente en chorro subtropical, un canal de baja presión, una línea seca sobre el noreste de México, un sistema anticiclónico en niveles medios de la atmósfera y la entrada de humedad procedente del Océano Pacífico, favorecerán ambiente fresco por la mañana, de poco caluroso a caluroso por la tarde, ambiente de muy frío a frío en la zona serrana, cielo de despejado a mayormente despejado.

🚩⚠️🌊🌫️Para las próximas tres horas, se pronostican #Vientos fuertes con #Rachas de 30 a 50 km/h, en el norte, sur y sureste de #México🇲🇽; además de la #PenínsulaDeYucatán. 🤓Más información en las imágenes👇 pic.twitter.com/MouT7cmrV0 — CONAGUA Clima (@conagua_clima) February 26, 2026

Vientos de 10 a 20 km/h, que pueden superar los 45 km/h en parte de las zonas norte y noreste, incluye: Ahumada y Coyame del Sotol.

Además, pueden superar los 35 km/h en partes de las zonas norte, centro, sureste y noreste, incluye: Juárez, Guadalupe, Palomas, Ignacio Zaragoza, Gómez Farías, Bocoyna, Guachochi, Sueco, Riva Palacio, Sueco, Majalca, Aldama, Julimes, Saucillo, Jiménez, Camargo, La Cruz, Nueva Holanda y Manuel Benavides. Sin lluvias.

Las temperaturas esperadas para este día son (máx/min °C): Chihuahua 29/13, Juárez 29/14, Janos 28/11, Madera 24/5, Temósachi 26/3, Cuauhtémoc 26/10, Ojinaga 32/15, Delicias 31/13, Camargo 31/13, Jiménez 32/13, Parral 29/12, Creel 25/2, Chínipas 37/17, Guachochi 25/2, El Vergel 24/1.