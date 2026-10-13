Promueve Gobierno Municipal la prevención del cáncer de mama en centros de trabajo

Se busca acercar información y herramientas de prevención a las mujeres en sus espacios laborales

H. Ciudad de Chihuahua, Chih., a 13 de octubre de 2026.- En el marco del mes de octubre, para la concientización y prevención del cáncer de mama, el Gobierno Municipal de Chihuahua, a través del Instituto Municipal de las Mujeres (IMM), impulsa acciones de sensibilización sobre el cáncer de mama dirigidas a centros de trabajo.

Mediante estas charlas con duración de 60 minutos, se busca acercar información sobre la importancia de la detección oportuna, la identificación de posibles señales de alerta y la necesidad de acudir a revisiones médicas periódicas, para fomentar hábitos de autocuidado entre las trabajadoras.

Estas pláticas son sin costo, pero con agenda previa, puedes consultar disponibilidad de horarios marcando al 072, extensión 2615, en horario de lunes a viernes de 8:00 am a 3:00 pm en el Departamento de IMM en tu empresa.

El IMM invita a las empresas e instituciones interesadas en llevar estas actividades a sus centros de trabajo a sumarse a esta iniciativa, con el propósito de generar espacios laborales más informados, conscientes y comprometidos con la salud de las mujeres.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal refrenda su compromiso de impulsar estrategias de prevención y sensibilización que contribuyan a mejorar la calidad de vida de las mujeres de Chihuahua Capital.