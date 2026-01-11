Promueve CEDIPOL deporte y sana convivencia del personal de Seguridad Pública Municipal y sus familias

*_H. Ciudad de Chihuahua, Chih., a 11 de enero de 2026_*.- Un centro deportivo de altura con instalaciones de las mejores y más completas donde policías y bomberos pueden acudir en compañía de sus familias para relajarse, convivir o hacer deporte, es lo que representa el centro de Desarrollo Integral Policial, CEDIPOL, ubicado al norte de la ciudad.

A 12 años de su fundación sigue siendo una opción bastante accesible también para el personal administrativo, pues igual que policías y bomberos el beneficio cubre a su pareja e hijos, padres del beneficiario (a) y padres de su pareja, por una cuota mensual más baja que la que se cobra en cualquier otro lugar.

Lo que se pretende, explica su directora Ana Karen Valdéz Orozco, es que en CEDIPOL encuentren un espacio de relajamiento donde descarguen el estrés que pueden desarrollar como consecuencia del nivel de riesgo de su trabajo, no sólo el personal sino también su familia.

Incluso, menciona, si entre semana no pueden acudir, se puede aprovechar el fin de semana para acudir en familia y cada uno de los integrantes practique las actividades que sean de su agrado.

Este centro está ubicado en la avenida Paseo del Real en el fraccionamiento Jardines del Sol y es un club deportivo bastante completo donde se organizan actividades deportivas, físicas y sociales gracias al apoyo de empresarios a través de FICOSEC y al Gobierno Municipal del alcalde Marco Bonilla, cuyo objetivo en conjunto es dignificar y reconocer el trabajo de sus policías y bomberos.

Cuenta con gimnasio de pesas, cancha de fútbol, básquetbol, alberca semiolímpica climatizada, gimnasio de box, espacios para baile, spinning, palapa exterior con asadores, dos chapoteaderos y una alberca al aire libre equipados con clima, además se imparten clases de diferentes deportes y tiene un salón de eventos con capacidad para 200 personas para graduaciones, capacitaciones y eventos sociales.

Como complemento existe el área de terapia física y de rehabilitación para masajes relajantes, deportivos o por lesiones, aplicados por terapeutas capacitados, Adicionalmente hay una ludoteca para el cuidado y entretenimiento de niñas y niños de1 a 9 años de edad, mientras sus padres se ejercitan, restaurante con servicio de desayunos y comidas, sala de juntas para diversos eventos o capacitaciones.

Parte del servicio integral lo constituye el área de psicología externa, pensado así para para cuidar de la privacidad y confidencialidad del policía, la persona interesada hace su cita.

El CEDIPOL organiza anualmente los Juegos Deportivos para Elementos de Seguridad Pública, durante 4 días y se invita a agentes de corporaciones estatales y federales, junto a los municipales, pues al final el objetivo de todas las corporaciones es velar por la seguridad de la sociedad y el del centro deportivo promover la sana competencia entre ellos.