Prohíben a las mujeres transgénero participar en los torneos femeninos de dardos

El organismo que rige las competiciones de dardos, la ‘Darts Regulation Authority‘ (DRA) anunció este jueves que las mujeres transgénero no podrán participar en los torneos femeninos de dardos.

“Como resultado de este cambio, la DRA está satisfecha de que se conseguirá una competición justa en los dardos y solo las mujeres biológicas podrán competir en los torneos de mujeres regulados por la DRA”, dijo este organismo en un comunicado.

Noa-Lynn van Leuven, la primera mujer transgénero en participar en un torneo de dardos televisado, publicó un video en sus redes sociales reaccionando a la noticia.

Información de Aristegui Noticias