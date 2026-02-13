Profeco lanza el operativo especial “Día del Amor y la Amistad 2026

● Se llevará a cabo del 13 al 15 de febrero en lugares donde se comercialicen bienes, productos y servicios alusivos al 14 de febrero

● Se vigilará en todo el país que proveedores y prestadores de servicios ajusten su comportamiento comercial a lo dispuesto por la Ley Federal de Protección al Consumidor

● En caso de que algún proveedor incumpla o cometa algún abuso la Profeco exhorta a denunciar a través de sus canales de atención: Teléfono del Consumidor: 55 5568 8722 y 800 468 8722, redes sociales

X: @AtencionProfeco y @Profeco y Facebook: ProfecoOficia

A fin de garantizar los derechos de las y los consumidores durante la celebración del 14 de febrero, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) pone en marcha el operativo de vigilancia y verificación “Día del

Amor y la Amistad 2026”, del 13 al 15 de febrero.

Personal de la institución vigilará en todo el país que proveedores y prestadores de servicios ajusten su comportamiento comercial a lo dispuesto por la Ley Federal de Protección al Consumidor.

Las y los servidores públicos recorrerán los principales lugares donde se comercialicen bienes, productos y servicios alusivos al 14 de febrero, y colocarán módulos de atención y asesoría para atender las denuncias

ciudadanas.

Entre los establecimientos que serán objeto de vigilancia están: florerías, cines, estacionamientos, dulcerías, tiendas de autoservicio y departamentales, hoteles, moteles, restaurantes, bares, joyerías, papelerías

o mercerías, salones para eventos sociales, perfumerías, tiendas de regalos, de ropa y zapaterías.

Como parte de las acciones preventivas, el personal de la Profeco que participará en el operativo colocará preciadores y decálogos con los derechos básicos, en distintos puntos a la vista de las personas consumidoras.

Es importante recordar que la propina es voluntaria y ningún establecimiento puede obligar a pagarla y que el precio final mostrado de cualquier producto o servicio debe ser el total a pagar.

Las ofertas y promociones exhibidas deben ser respetadas al igual que las reservaciones, conforme a términos y condiciones del establecimiento.

En caso de que algún proveedor incumpla o cometa algún abuso la Profeco exhorta a denunciar a través de sus canales de atención. Teléfono del Consumidor: 55 5568 8722 y 800 468 8722, redes sociales X: @AtencionProfeco y @Profeco y Facebook: ProfecoOficial.