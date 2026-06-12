Producción de tomate caería 9% en 2026, prevé el USDA

La producción de tomate mexicano caerá 9% en 2026, a 2 millones 550,000 toneladas, afectada por la cuota antidumping de 17% de Estados Unidos y la apreciación del peso frente al dólar, entre otros factores, proyectó el Departamento de Agricultura estadounidense (USDA). También influyen en este resultado la reducción de los márgenes de ganancia de los productores y las condiciones climáticas.

Al mismo tiempo, el USDA espera que esta disminución en la producción contribuya a una baja prevista de 7% en las exportaciones mexicanas de tomate, que se situarían en 1.8 millones de toneladas en 2026. Estados Unidos sigue siendo el principal mercado de exportación de tomate para México, importando habitualmente más de 90% de la producción exportable mexicana.

En términos de valor, las exportaciones de tomate al mercado estadounidense alcanzaron un récord de 3,124 millones de dólares en 2024. Pero luego cayeron a una tasa interanual de 26.5% en 2025, a 2,296 millones de dólares, según datos del Departamento de Comercio estadounidense.

En Estados Unidos, el tomate figura entre las hortalizas más consumidas. Más de 75% de la demanda se destina a salsas, pizzas, alimentos preparados y productos procesados. Históricamente, el consumo de tomate fresco ha crecido, mientras el procesado muestra una tendencia gradual de moderación.

Por ahora, de enero a abril de 2026, hubo una recuperación parcial de las exportaciones de México a su vecino del norte, al aumentar 5.3% el valor de los embarques, a 1,029 millones de dólares.

Como parte de su prospectiva, el USDA estima que la superficie cultivada en México será de 38,000 hectáreas para 2026, lo que representa una disminución de 11% con respecto a 2025.

En julio de 2025, el gobierno estadounidense rescindió el acuerdo de suspensión de 2019 con México e impuso un arancel antidumping de 17.09% a la mayoría de las importaciones mexicanas de tomate fresco.

Este arancel, sumado a la apreciación del peso mexicano en 2025 y principios de 2026, ha reducido los márgenes de ganancia de muchos productores y exportadores mexicanos de tomate. México exporta entre 65 y 70% de su volumen total de tomate fresco. Más de 90% de las exportaciones mexicanas de tomate se envían al mercado estadounidense, y el resto generalmente se exporta a Canadá, Japón y Centroamérica.