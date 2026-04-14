PRI- CNOP consolidan estructura territorial en municipios del centro-sur

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Chihuahua, a través de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP), realizó una gira de trabajo por la región centro-sur del estado con el objetivo de fortalecer su estructura territorial mediante la designación de nuevos liderazgos municipales.

La actividad fue encabezada por Rosy Carmona, dirigente estatal de la (CNOP), acompañada por Fernando Martínez Sosa, Secretario de Organización del Comité Directivo Estatal (CDE), en el municipio de La Cruz, donde se formalizaron los nombramientos para los municipios de Camargo, San Francisco de Conchos, La Cruz, Saucillo, Rosales, Julimes y Delicias.

Durante el encuentro se contó con la destacada presencia de síndicos, regidores de los distintos ayuntamientos, ex presidentes municipales y dirigentes del partido en la región, quienes refrendaron su compromiso con el fortalecimiento del priismo en Chihuahua.

En su mensaje, Fernando Martínez Sosa subrayó que el tricolor es un partido con convicción, estructura y rumbo claro, destacando la importancia de la organización territorial como base para mantener la cercanía con la ciudadanía.

Como parte de los trabajos, se designó a Gabriela Franco como enlace estatal de la CNOP con las sindicaturas, y se realizó el nombramiento de José Sotelo como coordinador regional, quien tendrá la responsabilidad de dar seguimiento a los trabajos de organización y fortalecer la articulación entre los municipios de la zona.

Por su parte, Rosy Carmona reafirmó su compromiso de consolidar una CNOP cercana, activa y con presencia real en cada municipio, impulsando liderazgos que representen las causas ciudadanas y fortalezcan el trabajo comunitario en Chihuahua.