Prevén máxima de 20°C para Chihuahua y 18°C para Juárez

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) dio a conocer que para este domingo 22 de febrero continuará un refrescamiento de las temperaturas en la entidad.

Ello como consecuencia de la masa de aire ártico que impulsa al frente frío número 37, en combinación con un canal de baja presión y un anticiclón en niveles medios de la atmósfera.

Las temperaturas mínimas serán de 5°C y máximas de 20 °C para Chihuahua; Juárez 18/5, Janos 20/1, Madera 20/0, Temósachic 22/-2, Cuauhtémoc 17/3, Ojinaga 19/7, Delicias 23/7, Camargo 22/8, Jiménez 21/9, Parral 21/7, Creel 19/-1, Chínipas 35/15, Guachochi 20/-1 y El Vergel 19/-2.

Los vientos se mantendrán entre 10 y 20 kilómetros por hora, con rachas moderadas en distintas regiones,

lo que seguirá representando riesgo de tolvaneras en zonas carreteras.

La Coordinación Estatal de Protección Civil exhorta a la ciudadanía a mantenerse informada a través de los canales oficiales y atender las recomendaciones emitidas.

Ante estas condiciones, se recomienda a la población asegurar techos, láminas, anuncios y objetos que puedan ser desplazados por el viento; evitar encender fogatas en campo abierto para prevenir incendios forestales; proteger a niños, adultos mayores y personas vulnerables de las bajas temperaturas; y mantener ventiladas las viviendas al utilizar calentones de gas o leña para prevenir intoxicaciones por monóxido de carbono.

Asimismo, se exhorta a los conductores a manejar con precaución, reducir la velocidad y mantener distancia entre vehículos en tramos carreteros con presencia de tolvaneras.