Prevén más vientos para este miércoles en territorio estatal

Este miércoles, el frente frío núm. 35 se extenderá sobre el norte del país, mientras que un nuevo frente frío ingresará al noroeste de la República Mexicana; ambos sistemas interaccionarán con una vaguada polar y con las corrientes en chorro polar y subtropical, generando rachas de viento fuertes a muy fuertes y descenso de temperatura en las regiones antes descritas; adicionalmente lluvias aisladas en Baja California Sur y Sonora, con lluvias puntuales fuertes en Baja California.

En entidades del noroeste y norte de México, se pronostican lluvias y chubascos con rachas de viento, durante las próximas tres horas.

Se prevé que durante la tarde el frente núm. 35 se desplace hacia el sureste de EUA., dejando de afectar México.

Mesa del Norte: Cielo parcialmente nublado a medio nublado. Por la mañana, ambiente fresco a frío en la región y muy frío a gélido con heladas en zonas serranas de Chihuahua y Durango. Durante la tarde, ambiente templado, así como cálido a caluroso. Asimismo, prevalecerá onda de calor en San Luis Potosí (centro). Viento de dirección variable de 50 a 60 km/h con rachas de 70 a 90 km/h en Chihuahua y Durango, así como viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en Coahuila y Nuevo León.