Prevén jueves con nublados parciales y vientos fuertes debido al frente frío 36

Este jueves, el frente frío núm. 36 se desplazará sobre el norte del país e interaccionará con la corriente en chorro subtropical, una línea seca y un canal de baja presión en el noreste de la República Mexicana.

Simultáneamente, se aproximará un nuevo sistema frontal al noroeste del territorio mexicano, asociado con la corriente en chorro polar; dichos sistemas generarán rachas de viento de 70 a 90 km/h en Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango, así como de 40 a 60 km/h en Baja California Sur, Coahuila y Nuevo León.

Mesa del Norte: Cielo parcialmente nublado a medio nublado. Por la mañana, ambiente fresco a frío en la región y muy frío a gélido con heladas en zonas serranas de Chihuahua y Durango. Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso.