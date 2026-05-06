Impulsa Desarrollo Humano a emprendedores con Feria Regional en Meoqui

Con la participación de 48 expositores de distintas regiones del estado, se llevó a cabo con éxito en Meoqui la Feria Regional de Productores, organizada con el objetivo de impulsar el crecimiento económico de pequeños y medianos negocios.

El secretario de Desarrollo Humano y Bien Común, Rafael Loera, destacó que para la gobernadora es fundamental apoyar a las y los emprendedores para que consoliden sus negocios, mediante la generación de espacios como este que permiten su proyección.

La Feria Regional contó con la participación de expositoras y expositores de productos naturales como jabones, velas y aceites; manualidades, sombreros, carne seca, recuerdos regionales, así como una amplia variedad de alimentos, bebidas y joyería, entre otros.

El funcionario subrayó que la totalidad de las ventas es íntegra para las y los participantes, con la finalidad de fortalecer sus emprendimientos.

Finalmente, Loera indicó que se continuará con la organización de más ferias regionales en otras zonas del estado, para dar a conocer el talento y la creatividad chihuahuense.