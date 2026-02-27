Presentan regidoras de Acción Nacional oficio para solicitar destitución de Adrián Sánchez, asesor de diputada

Las regidoras del Partido Acción Nacional, coordinadas por Isela Martínez, arribaron a las 12:00 del mediodía al Congreso del Estado con el objetivo de presentar un oficio al presidente del Poder Legislativo, Guillermo Ramírez, al coordinador de la bancada de Morena, Cuauhtémoc Estrada y a los representantes de las Comisiones de Justicia e Igualdad de Género, Irlanda Márquez y Francisco Sánchez, con la intención de que se retire del cargo a Adrián Sánchez, asesor de la diputada Brenda Ríos.

La coordinadora de los regidores panistas, Martínez Díaz, expresó que esta persona ya no debe de estar en la nómina del Congreso, “Este Poder debe garantizar, la protección a las mujeres no puede albergar en su plantilla aún violenta y venimos a pedir formalmente. Mis compañeras regidoras de la fracción edilicia del PAN y una servidora al presidente del Congreso, a la presidencia de la Comisión de Igualdad y al coordinador de morena, la institución de Adrián Sánchez.

El documento fue recibido y sellado en la recepción de Congreso. Las regidoras aseveraron que se quedarán esperando respuesta sobre el tema.

Isela Martínez, recordó que en sesión de Cabildo lo dijo claramente: “Fuera máscaras, pides la destitución de un funcionario violentador, que ya fue, que tuvo una consecuencia su acto, sus expresiones fueron lamentables y desafortunadas y, la diputada Brenda Ríos pide la destitución, pero ella tiene en su plantilla un violentador, tal vez estas personas que nos hicieron llegar las capturas, pues precisamente buscaban esto, que desenmascaráramos la falsa sororidad de la diputada Brenda.

¿Cómo evalúan también el posicionamiento que tiene la activista Ana Lucía Baduy, hoy vinculada al grupo de Morena? — Híjole, pues qué te diría, una incongruencia total. Yo, sobre todo, entendiendo eso es esposa del regidor, nuestro compañero Miguel Riggs, que ha sido evidente y documentada la violencia que ejerció contra la síndica. Ella como esposa no puede hablar de justicia para otras mujeres y no la tuvo en la. Ahora sí que hay en lo más íntimo y cercano, no tuvo esas expresiones para la síndica, y sus intenciones fueran reales en favor de las mujeres no utilizarían esta justicia selectiva.

“Cuando le conviene políticamente defiende a las mujeres y cuando no guarda silencio. Entonces ahorita lo vemos con la diputada Rosana Díaz, que está siendo víctima de violencia con Adriana Terrazas, con la propia olí. Yo diría esta iniciativa de ley que anunciaron que le han denominado Ley Andrea, pues debería de ser Ley Adriana, Olivia, Rosana, Andrea y muchas más”.

¿La denuncia contra Sánchez responde a una convicción ética o es una reacción frente al impacto que tuvo el caso de Terrazas? Pues mira, la verdad es que es una reacción ética y es una obligación por el cargo que nosotras ocupamos y por lo he dicho, porque hay personas que ven en nosotras una voz que ellas tal vez no puedan manifestar. Tal vez el tema de Luis Terrazas, pues despierta en otras personas el decir, oigan, pues estamos viendo a la diputada que sale a pedir cuando ella tiene a un colaborador que es violentador. Entonces

alguien a través de nosotros quiere hablarle a Chihuahua a la sociedad y somos su voz y aquí estamos y no nos quedamos en el simple momento de una sesión de Cabildo pedir al aire. No, por eso venimos.