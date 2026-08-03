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Presentadora del programa Good Morning Memphis se queda dormida en vivo

La presentadora del programa Good Morning Memphis, Dominique Dillon, vivió un incómodo momento al quedarse dormida en vivo. Tras un imprevisto retorno de cámara al estudio, se la vio con los ojos cerrados y sosteniéndose la cabeza; al reaccionar, solo pudo mirar al vacío con una sonrisa antes del corte comercial.

Pese al error, los televidentes salieron en su defensa y justificaron el descuido señalando los exigentes y agotadores horarios que enfrentan los periodistas de los programas matutinos.

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