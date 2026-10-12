Presenta UACH “Dragonas y Dinosaurios en el Issaverso”, una obra que une fantasía y conciencia social

Además, se trabaja en la publicación de una versión traducida a la lengua Ódami

El Centro Cultural Universitario Quinta Gameros de la UACH fue sede de la presentación del libro Dragonas y Dinosaurios en el Issaverso, una obra en la que la imaginación de una niña de ocho años se convirtió en el punto de partida que combina dibujos e historias fantásticas con la reflexión sobre problemáticas sociales como la desaparición y el reclutamiento forzados, los feminicidios y el desplazamiento forzado. La obra, escrita por Issa Viviana Arellano Sáenz, fue presentada como una propuesta que une la creatividad infantil con la sensibilización social.

La presentación contó con la participación del Dr. Luis Arellano, director de la obra; Leonel Barro Duran e Issa Viviana Arellano Sáenz, coautores del libro, así como de la Mtra. Morayma Gómez Correa, quien fungió como moderadora del encuentro.

El libro surgió de los dibujos e historias creados por Issa, quien, con el apoyo de sus padres y su tío, dio vida a un universo protagonizado por dragones y dinosaurios. A partir de este relato, el Dr. Luis Arellano incorporó temas de relevancia social con el propósito de visibilizar las condiciones de vulnerabilidad que enfrentan distintas comunidades.

Uno de los ejes centrales es el desplazamiento forzado, tema vinculado con el trabajo académico y activista de Leonel Barro Duran, estudiante de la Maestría en Gestión Administrativa y perteneciente a la comunidad Ódami. En su investigación aborda cómo el desplazamiento obliga a integrantes de su comunidad a vivir en condiciones de precariedad. Además, apoya a personas desplazadas y recientemente expuso esta problemática ante la Cámara de Diputados, en México, para llamar la atención sobre una situación que continúa sin una solución de fondo.

El proyecto busca, por una parte, inspirar a niñas y niños a confiar en su creatividad y reconocer que pueden crear aquello que imaginan y, por otra, contribuir a la sensibilización social sobre las violaciones a los derechos humanos que enfrentan las personas afectadas por el desplazamiento forzado, la desaparición, el reclutamiento y los feminicidios.

Desde su perspectiva infantil, Issa propuso reconocer y honrar a los dragones y dinosaurios, alejándose de la idea de que fueron simples “miserables bestias”. Por su parte, Leonel aportó una visión centrada en la necesidad de construir un mundo que restituya los derechos humanos de las personas desplazadas y atienda las condiciones que las obligan a abandonar sus hogares.

La publicación se realizó en colaboración con Gabino y con la participación de una trabajadora social y una psicóloga del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM). Editorial 524, bajo la dirección de Cynthia Piñón, incorporó la obra a su sello editorial Pininos, lo que permitió que el libro estuviera disponible para su venta. Asimismo, quedó en proceso la publicación de una versión traducida a la lengua Ódami por Leonel Barro Duran, con el propósito de acercar la historia a más lectores y contribuir a la difusión de esta lengua y cultura.