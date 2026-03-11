Presenta SDR propuestas para fortalecer maíz, ganadería, frijol y sanidad en reunión de la AMSDA

_En el encuentro participó el titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, Julio Berdegué Sacristán_

El secretario de la Secretaría Desarrollo Rural (SDR) de Gobierno del Estado, Mauro Parada Muñoz, participó en una reunión de trabajo de la Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo Agropecuario (AMSDA), donde estuvo presente el titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), Julio Berdegué Sacristán, con el objetivo de revisar avances de programas federales y atender temas prioritarios para el sector agropecuario en las entidades federativas.

El secretario Mauro Parada, expuso diversas necesidades y propuestas estratégicas para el estado de Chihuahua, entre ellas el fortalecimiento del apoyo a productores de maíz amarillo, la participación de la entidad en el programa federal de respaldo a la ganadería, el incremento en el volumen de captación de frijol, así como la implementación de facilidades administrativas.

Mismas que permitan a más productores agrícolas acceder al programa de energía para uso agropecuario. Además, se solicitó reforzar las acciones de sanidad agropecuaria, particularmente en el control y prevención del Gusano Barrenador del Ganado.

Durante la reunión, Chihuahua también presentó avances de la Comisión de Lechería de la AMSDA, la cual preside actualmente, donde se abordaron temas relacionados con el programa 2026 de Leche para el Bienestar, estrategias de sanidad, coordinación con la industria y organismos de productores, así como el análisis de importaciones, la promoción del consumo de leche nacional y aspectos de normatividad y reglamentación para el sector.

Asimismo, se propuso la creación de una comisión especial para atender el tema de la balanza comercial agropecuaria y los retos del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, iniciativa impulsada a partir de acuerdos generados con representantes de Canadá y Estados Unidos durante la reciente reunión trinacional de agricultura.

Finalmente, el secretario de la SDR, reiteró la importancia de mantener una coordinación permanente entre los estados y la federación a fin de fortalecer las políticas públicas dirigidas al campo y atender de manera conjunta los retos que enfrenta el sector agropecuario en entidades estratégicas como Chihuahua.