Presenta SDR convocatoria para proyecto de engorda y subasta de novillo gordo

– A partir de la primera semana de enero, las y los productores de todo el estado podrán registrarse

Con el objetivo de fortalecer la economía del sector pecuario y generar nuevas alternativas de comercialización para la carne, la Secretaría de Desarrollo Rural (SDR) del Gobierno del Estado de Chihuahua, anunció que durante la primera semana de enero se abrirá la convocatoria para participar en el proyecto de engorda de vaquillas y novillos, cuyo resultado final será la subasta de canales.

Esta iniciativa surge a partir del impacto positivo que tuvo la subasta de canales organizada en el marco del Concurso del Novillo Gordo 2025, celebrado durante la Feria Expogan 2025.

La difusión se realizará a través de la Asociación Ganadera Local de Razas Puras del Estado de Chihuahua, y será respaldada por la Unión Ganadera Regional de Chihuahua (UGRCh).

Ante el complejo contexto que enfrenta el mercado del ganado en pie, derivado del cierre de la frontera, este esquema representa una alternativa estratégica para comercializar carne en canal a nivel nacional.

Para mayores informes, los interesados pueden dirigirse a la Asociación Ganadera Local Especializada de Ganado de Registro de Razas Puras de Chihuahua (AGLE), al correo electrónico agle.registro@hotmail.com, o bien, comunicarse a la UGRCh en el teléfono (614) 125-42-43.