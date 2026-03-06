Presenta Fiscalía la plataforma Justicia Digital a niños de primaria Proyecto Montana

La Dirección de Innovación y Desarrollo Tecnológico de la Fiscalía General del Estado, presentó a 120 estudiantes de 5º y 6º de primaria, la plataforma Justicia Digital y sus Servicios Automatizados.

Estefanía Zamora y Leonardo Muñiz mostraron a los estudiantes la plataforma con la finalidad de crear una cultura del uso de esta herramienta digital por medio de la cual, se acercan los servicios a la ciudadanía.

Durante la exposición, se mostró un video descriptivo de cómo poner una denuncia; el objetivo principal es enseñar a los niños a acceder a los Servicios Automatizados para que estos apoyen a sus padres en su uso y funcionamiento.

Entendiendo la habilidad tecnológica que tienen los niños y jóvenes, el Director de Innovación y Desarrollo Tecnológico, Daniel Alejandro López Mariñelarena, inició una estrategia de promoción del uso de los servicios que ofrece el proyecto Justicia Digital, por eso se busca que los jóvenes y niños desde la preadolescencia se familiaricen y conozcan las tecnologías digitales de la Fiscalía para que sirvan de apoyo a sus padres en su uso.