Preocupante Reforma Electoral, tenemos que conocerla a detalle: CCE

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) Leopoldo Mares Delgado dio a conocer que tras la presentación oficial de la Reforma Electoral que pasará al Congreso de la Unión, es preocupante pero con puntos a favor.

Ante la adecuación de la reforma electoral en la que se estipula una disminución al presupuesto para las elecciones al órgano del Instituto Nacional Electoral (INE), el máximo líder empresarial comentó que esto es preocupante.

“Estamos muy preocupados, pues obviamente tenemos que conocer a detalle lo que está pasando, pero lo más importante es que no puede reducirse o minimizarse lo que cuesta el árbitro electoral, ¿verdad? Que es el que tiene que tener los recursos suficientes para realmente controlar las elecciones como debe ser y que se cuenten debidamente eso es eso es lo más importante”, comentó.

En dicha reforma se dará una disminución de regidurías por lo cual el sector empresarial lo ve de buena manera con un ahorro de recursos, esto debido a que hay municipios que llegan a tener hasta 35 regidores.

“Lo vemos positivo, porque pues son menos costos para los ayuntamientos y lograr que reduzca los servicios personales y lo dediquen más a lo que es lo sustantivo del municipio, que son las pues obviamente las actividades de alumbrado público, pavimentación, basura, parques, seguridad pública”, comentó.

En el tema de mayor fiscalización a los recursos que se otorgan a partidos políticos señala que es necesario que exista, para saber a dónde y en que se va el dinero que se les otorga. Cabe destacar que a través de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) se tendrá mayores detalles de un posicionamiento, pues este organismo empresarial es el líder en temas políticos y en defensa de la democracia.